Українців заінтригували новим героєм другого сезону шоу "Маска", обличчя якого поки вирішили не показувати
Творці популярного шоу з Настею Каменських, Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо продовжують підігрівати інтерес шанувальників новими кадрами в Instagram. Як пише Politeka.net, цього разу вони опублікували коротке відео, в якому засвітили фрагмент костюма ще одного нового героя шоу.
"Ми дуже раді, що наближаємося все ближче до другого сезону гіпершоу МАСКА! Ви чекає ще більше загадок і таємниць. Наші герої рахують дні, щоб нарешті вийти на сцену найзагадковішого шоу країни", - йдеться в публікації.
Якщо раніше творці шоу вже показували повні костюми деяких героїв нового сезону, то на нових кадрах можна побачити лише груди і «копита», якими досить стукає загадковий персонаж. Можна помітити, що герой одягнений в рожеву сукню з полуничками, а його «лапи» з блискучими копитами прикрашають перлинні браслети. Це наштовхує на думки про те, що персонаж скоріше за все жіночий.
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Українці тут же почали гадати, під якою маскою буде ховатися цей герой.
"Може це жираф?", "Цікаво хто це хм? Ну можна подумати що це Жираф але не гарантую", " модна коза?", "Полунична конячка", "Ммм гламурна корівка?", "Ух, чекаю з нетерпінням", - пишуть люди.
Нагадаємо, нова героїня шоу "Маска" в латексі і шубі вразила своїм епатажем.
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