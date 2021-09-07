Українців заінтригували новим героєм другого сезону шоу "Маска", обличчя якого поки вирішили не показувати

Творці популярного шоу з Настею Каменських, Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо продовжують підігрівати інтерес шанувальників новими кадрами в Instagram. Як пише Politeka.net, цього разу вони опублікували коротке відео, в якому засвітили фрагмент костюма ще одного нового героя шоу.

"Ми дуже раді, що наближаємося все ближче до другого сезону гіпершоу МАСКА! Ви чекає ще більше загадок і таємниць. Наші герої рахують дні, щоб нарешті вийти на сцену найзагадковішого шоу країни", - йдеться в публікації.

Якщо раніше творці шоу вже показували повні костюми деяких героїв нового сезону, то на нових кадрах можна побачити лише груди і «копита», якими досить стукає загадковий персонаж. Можна помітити, що герой одягнений в рожеву сукню з полуничками, а його «лапи» з блискучими копитами прикрашають перлинні браслети. Це наштовхує на думки про те, що персонаж скоріше за все жіночий.

Українці тут же почали гадати, під якою маскою буде ховатися цей герой.

"Може це жираф?", "Цікаво хто це хм? Ну можна подумати що це Жираф але не гарантую", " модна коза?", "Полунична конячка", "Ммм гламурна корівка?", "Ух, чекаю з нетерпінням", - пишуть люди.

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