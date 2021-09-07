Украинцев заинтриговали новым героем второго сезона шоу «Маска», лицо которого пока решили не показывать

Создатели популярного шоу с Настей Каменских, Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо продолжают подогревать интерес поклонников новыми кадрами в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз они опубликовали короткое видео, в котором засветили фрагмент костюма еще одного нового героя шоу.

«Мы очень рады, что приближаемся все ближе ко второму сезону гипершоу МАСКА! Вас ждет еще больше загадок и тайн. Наши герои считают дни, чтобы наконец выйти на сцену самого загадочного шоу страны», - говорится в публикации.

Если раньше создатели шоу уже показывали полные костюмы некоторых героев нового сезона, то на новых кадрах можно увидеть лишь грудь и «копыта», которыми довольно стучит загадочный персонаж. Можно заметить, что герой одет в розовое платье с клубничками, а его «лапы» с блестящими копытами украшают жемчужные браслеты. Это наталкивает на мысли о том, что персонаж скорее всего женский.

Украинцы тут же принялись гадать, под какой маской будет скрываться этот герой.

«Может это жираф?», «Интересно кто это хм? Ну можно подумать что это Жираф но не гарантирую», «Модная коза?», «Клубничная лошадка», «Ммм гламурная коровка?», «Ух, жду с нетерпением», - пишут люди.

Напомним, новая героиня шоу "Маска" в латексе и шубе сразила своим эпатажем.

Как сообщала Politeka, Полякова заставила DZIDZIO хохотать на шоу Маска, показав пару жестов.

Также Politeka писала, что наряженная Полякова впечатлила образом кокетливой "бабочки" на шоу Маска.