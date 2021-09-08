Популярная украинская артистка Ольга Полякова станет приглашенным судьей на талант-шоу "Співають всі"
Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица станет звездным гостем в третьем выпуске музыкального талант-шоу "Співають всі". Об этом сообщили на официальной странице проекта в Instagram.
"Вау 🤩 звездным гостем в третьем выпуске шоу "Співають всі!" станет Оля Полякова @polyakovamusic ",- написали на странице.
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К тому же, создатели шоу опубликовали откровенные признания Поляковой о ее собственных неудачах в шоу-бизнесе.
"Я по собственному опыту знаю, что такое артистические неудачи, когда ты участвуешь в десятках конкурсов и ничего не получаешь. Знаю, что такое 15 лет биться в двери шоу-бизнеса, когда они никак не открываются. Поэтому я не могу судить артистов строго", - говорит Оля Полякова.
Заметим, что музыкальную карьеру певица начала в конце 1990-х, поэтому за это время у суперблондинки было много взлетов и падений.
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