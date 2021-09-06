Популярна співачка Оля Полякова показала свій образ для чергового концерту ввечері

Полякова після ослаблення карантину поспішила Завантажити себе роботою і постійно дає концерти, відправляється на гастролі і виступає на корпоративах. Причому артистка завжди хвалиться тим, як багато працює і що завдяки своїм виступам може собі дозволити.

Цього разу в теплому халаті і з короною на голові Полякова розповіла, як активно проходять її будні, адже вона з одного виступу мчить на інше. З пишною зачіскою і зухвалим макіяжем зірка в черговий раз показала концертний лук.

"Прям працівниця року. Відпрацювала один корпоратив і прибігла на другий. Кажуть, всіх грошей не заробиш. Але спробувати-то можна! А хто ще не дивився наш прекрасний проект з Машею Єфросиніною, подивіться!» - розповіла Полякова у своїх відео.

А раніше в інтерв'ю зірці довелося відповісти чесно і про проблему шлюбу, і більш інтимну тему їхнього особистого життя з чоловіком. Так, Після того, як була піднята тема інтимного життя, зірка зніяковіла, але відповіла.

Як виявилося, з роками в її шлюбі пристрасть згасла, і тепер все не так, як раніше - їй би хотілося хоча б два рази на тиждень займатися любов'ю з чоловіком або просто «хотіти два рази на тиждень. Однак для цього, як віджартувалася співачка і насмішила Єфросиніну, їй "потрібно підняти комбайн заради одного колоска".

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