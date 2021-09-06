Популярная певица Оля Полякова показала свой образ для очередного концерта вечером

Полякова после ослабления карантина поспешила загрузить себя работой и постоянно дает концерты, отправляется на гастроли и выступает на корпоративах. Причем артистка всегда хвастается тем, как много работает и что благодаря своим выступлениям может себе позволить.

В этот раз в теплом халате и с короной на голове Полякова рассказала, как активно проходят ее будни, ведь она с одного выступления мчится на другое. С пышной прической и вызывающим макияжем звезда в очередной раз показала концертный лук.

«Прям работница года. Отработала один корпоратив и прибежала на второй. Говорят, всех денег не заработаешь. Но попытаться-то можно! А кто еще не смотрел наш прекрасный проект с Машей Ефросининой, посмотрите!» - рассказала Полякова в своих видео.

А ранее в интервью звезде пришлось ответить честно и о проблеме брака, и более интимной теме их личной жизни с мужем. Так, после того, как была поднята тема интимной жизни, звезда смутилась, но ответила.

Как оказалось, с годами в ее браке страсть угасла, и теперь все не так, как раньше - ей бы хотелось хотя бы два раза в неделю заниматься любовью с супругом или просто «хотеть два раза в неделю. Однако для этого, как отшутилась певица и насмешила Ефросинину, ей "нужно поднять комбайн ради одного колоска".

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