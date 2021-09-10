Певица Оля Полякова выложилась на полную, чтобы блистать на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля

В Сети опубликовали видео с эксклюзивами с этого мероприятия. 37-летняя певица рассказала "Зірковому шляху", что ей пришлось перенести, дабы чувствовать себя самой красивой на том вечере, передает Politeka.net.

Полякова призналась, сколько времени провела в салоне красоты, прежде чем выйти в свет.

"Я не могу сказать, что я очень люблю наши красные дорожки, но к этой я готовилась. Я сегодня четыре часа провела в салоне, мне сделали множество различных процедур и я даже сделала процедуру на свою "филейную" часть, хотя ее закрыла", - разоткровенничалась Оля.

Певица была в силуэтном черном платье с пышным белым верхом от дизайнера Андре Тана. А ее шею украшало бриллиантовое колье (в дополнение к нему шли серьги), которые ей еще на свадьбу дарил муж - крупный бизнесмен Вадим Буряковский, на 22 года ее старше. Ранее Полякова признавалась, что все это время украшения лежали в сейфе и ждали своего выхода в свет.

Притом, компанию на красной дорожке Поляковой составил отнюдь не муж, а ее продюсер Михаил Ясинский.

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