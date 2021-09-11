Наталья Могилевская "отчитала" Олю Полякову на шоу "Співають всі". В скандал вмешался ведущий Владимир Остапчук

В субботу, 11 сентября, зрители увидят третий выпуск грандиозного проекта, судьями которого стали сразу сто звезд. Главной над ними, напомним, поставили Могилевскую. Дабы подогреть интерес публики к предстоящему действу, создатели шоу опубликовали на официальной страничке в Инстаграм фрагмент будущего выпуска, в котором показали из-за чего начался спор между судьями Поляковой и Могилевской, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Наталья уличила коллегу в "кнопкодавстве", которое та провернула целых три раза, нажимая на кнопки соседей, в том числе и на кнопку самой Могилевской.

"Кому-то может показаться, что я сегодня слишком лояльна – да, я здесь ради того, чтобы поддерживать всех участников, – но Оля, пожалуйста, хватит уже нажимать на мою кнопку!", - возмутилась капитан.

"Я буду нажимать на те кнопки, на которые захочу, потому что, как тут все говорят, я имею право!", - парировала в ответ Полякова.

Правда, не только Олю поймали за этим запрещенным трюком. В ситуацию был вынужден вмешаться ведущий Владимир Остапчук.

«Похоже, для многих это просто развлечение. Я видел, как некоторые из вас, шутя нажимали на кнопки многих людей. У нас есть четкие правила – каждый голосует только за себя и каждый балл должен быть заработан отдельным экспертом», - цитирует того телеканал "Україна".

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