Украинская певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей в шоу «Співають всі», заинтриговала видом на новом фото

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 46-летняя красотка опубликовала по-настоящему летний снимок, напомнив, что лето заканчивается.

На фото певица прикрыла тело цветами, в результате чего сложилось впечатление, что звезда забыла об одежде. При этом артистка позировала с очень ярким макияжем. Судя по всему, она только пришла со съемок. Стоит отметить, что в руках певица держала большую охапку гладиолусов.

«Последнее летний день, а уже завтра в Киеве осень...Но я рада осени, потому что до большого сольного концерта в Киеве осталось 2 месяца. 30 октября встречаемся во Дворце Украина», - отметила звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Класс», «Очень красивая», «Наташа, вы что без одежды», «Ну, просто девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская разозлила украинцев, растаяв рядом с Меладзе: "Позор".

А еще Politeka писала, что Могилевская разозлила зрителей выбором наряда: "Целый месяц в одном и том же".

Также Politeka сообщала, что Могилевская показала то, чего не покажут по ТВ: «Полякова, как...».