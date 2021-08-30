Популярна українська співачка Наталя Могилевська продемонструвала вміння працювати на камеру у блискучому вбранні

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Публікація виявилася не надто інформативною: в ній співачка вирішила просто покрасуватися своїм сценічним образом.

Так, Могилевська позує перед камерою під музику, яка починається зі слів: "Прийми позу". Співачка млосно нахиляється до дверей, а потім ефектно крокує до камери ніби справжня модель.

На ній було біле атласне плаття і чорний піджак з масивними блискучими прикрасами. Доповнювали образ великі браслети на обох руках Наталії.

"20:11. А в який час ви побачили це відео?",- підписала кадри зірка.

Варто відзначити, що образ Могилевської оцінили не всі. Так, в коментарях шанувальники співачки поскаржилися, що останнім часом вона постить занадто багато кадрів з цим вбранням.

"треба вже змінити наряд, а то цілий місяць в одному і тому ж", "Наряд відстій, а ще й постійно Наташа в ньому", "згодна, наряд підкреслює широкі плечі, і це погано виглядає", "Богиня", "Красотулька!",- пишуть люди.

Нагадаємо, головна суддя "Співають всі" Могилевська засвітила те, чого не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе.

Також Politeka писала, що 46-річна Могилевська поділилася кадрами пропозиції руки і серця, дуже зворушливо.