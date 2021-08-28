Известная певица Наталья Могилевская показала яркое фото с Валерием Меладзе в закулисье съемок шоу "Співають всі"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила сотню жюри нового вокального шоу "Співають всі", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети кадром, на котором позирует рядом с российским артистом Валерием Меладзе, и нарвалась на критику от украинцев.

На фотографии Наталья и Валерий запечатлены где-то в закулисье съемок шоу "Співають всі", куда российский артист прибыл специально – он стал "звездным помощником" на проекте. В подписи к фото счастливая Могилевская написала: "Салют, Валера! Сегодня звездный помощник на шоу @spivayut_vsi – Валерий Меладзе @meladzevalerian! Включайте @kanalukraina в 21:00 и смотрите один из эмоциональных выпусков сезона!".

Пользователи тут же принялись комментировать фото Наташи с Меладзе, многие ее раскритиковали, точнее его появление в Украине: "Шоу классное, но когда появляются артисты из России, то почему-то становится грустно", "Испанский стыд", "Ничего не понятно, зачем Меладзе? На Атласе был Меладзе, теперь на шоу опять появляется Меладзе. Что из наших пригласить некого? Очень странно", "А что он здесь делает?", "Что он здесь делает, стесняюсь спросить… не понимаю, честно".

Напомним, 46-летняя Могилевская поделилась кадрами предложения руки и сердца, очень трогательно: "Любовь...".

Как сообщала Politeka, Могилевская в эффектном платье показала, чем на самом деле гордится: "Это успех всей команды".

Также Politeka писала, что Могилевская, закутавшись в одеяло, устроила себе выходной: "Имеете право!".