Известная певица Наталья Могилевская показала, какой выходной себе устроила после концерта
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая временно стала ведущей шоу "Світське життя" вместо Кати Осадчей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала фото, какой выходной себе устроила после грандиозного концерта ко Дню независимости.
На фотографии Наталья запечатлена на уютной веранде красивого особняка у воды. Перед камерой она появилась в интересном домашнем образе – на ней длинное бежевое платье с кружевом, поверх которого она укуталась в белое одеяло. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она задумчиво смотрит куда-то в сторону.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Отмена 1 сентября, что задумали украинские чиновники: "Детям придется учиться аж до..."
Жена Влада Ямы показала его под капельницей и обратилась к украинцам: "Умоляю вас..."
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
В подписи к фото Могилевская написала: "День, когда вся Украина выходит на работу, а у артистов выходной". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Очень красивая", "И в этом свой кайф!", "Вы очень хорошо поработали, концерты просто супер", "Хорошего вам выходного!", "Вы поработали на славу. Имеете право!", "Отдыхайте. Спасибо за прекрасное зрелище".
Напомним, Могилевская верхом на огромной птице не угодила требовательной публике: "И Вакарчук разочаровал...".
Как сообщала Politeka, Могилевская похвасталась впечатляющим вкладом в культуру Украины: "На этих песнях выросло целое поколение".
Также Politeka писала, что Могилевская рассекретила особенного мужчину в своей жизни: "Мало кто знает...".