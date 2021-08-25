Известная певица Наталья Могилевская показала, какой выходной себе устроила после концерта

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая временно стала ведущей шоу "Світське життя" вместо Кати Осадчей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала фото, какой выходной себе устроила после грандиозного концерта ко Дню независимости.

На фотографии Наталья запечатлена на уютной веранде красивого особняка у воды. Перед камерой она появилась в интересном домашнем образе – на ней длинное бежевое платье с кружевом, поверх которого она укуталась в белое одеяло. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она задумчиво смотрит куда-то в сторону.

В подписи к фото Могилевская написала: "День, когда вся Украина выходит на работу, а у артистов выходной". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Очень красивая", "И в этом свой кайф!", "Вы очень хорошо поработали, концерты просто супер", "Хорошего вам выходного!", "Вы поработали на славу. Имеете право!", "Отдыхайте. Спасибо за прекрасное зрелище".

Напомним, Могилевская верхом на огромной птице не угодила требовательной публике: "И Вакарчук разочаровал...".

Как сообщала Politeka, Могилевская похвасталась впечатляющим вкладом в культуру Украины: "На этих песнях выросло целое поколение".

Также Politeka писала, что Могилевская рассекретила особенного мужчину в своей жизни: "Мало кто знает...".