Украинская певица Наталья Могилевская поделилась кадрами со своего эффектного выступления на концерте в честь Дня Независимости

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появилась подборка ярких фото. Как известно, на сцене НСК «Олимпийский» звезда появилась верхом на огромной белой птице. Певица исполнила несколько своих самых легендарный хитов.

«#ДеньНезалежності - это успех всей команды. Я люблю вас, мои родные! Спасибо», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных отзывов о ее выступлении. Не обошлось и без критики.

«Как же круто все организовали, и не важно, что есть люди, которые тебя могут облить грязью», «Очень крутая работа, Натали! Респект всей команде», «Это было очень эффектно», «Вы очень красиво спели, я вас очень очень сильно люблю Наталья Могилевская», «Выступила никак, вокала вообще не было, пьяная какая была, ужас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Могилевская похвасталась вкладом в культуру Украины: "На этих песнях…".

Как сообщала Politeka, Могилевская устроила себе выходной, домашние кадры: "Имеете право!".

Также Politeka писала, что Могилевская верхом на огромной птице разочаровала украинцев: "И Вакарчук...".