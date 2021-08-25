Відома співачка Наталія Могилевська показала, який вихідний собі влаштувала після концерту

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка тимчасово стала ведучою шоу "Світське життя" замість Каті Осадчої, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала фото, який вихідний собі влаштувала після грандіозного концерту до Дня Незалежності.

На фотографії Наталя зображена на затишній веранді красивого особняка біля води. Перед камерою вона з'явилася в цікавому домашньому образі - на ній довге бежеве плаття з мереживом, поверх якого вона закуталася в білу ковдру. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона задумливо дивиться кудись убік.

У підписі до фото Могилевська написала: "День, коли вся Україна виходить на роботу, а в артистів вихідний". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами: "Дуже красива", "В цьому свій кайф!", "Ви дуже добре попрацювали, концерти просто супер", "Гарного вам вихідного!", "Ви попрацювали на славу. Маєте право!", "Відпочивати. Спасибі за прекрасне видовище".

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