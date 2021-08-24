"Жінка, яка пише свою історію сама"

Популярна співачка Наталя Могилевська в День Незалежності вирішила поділитися цікавими фактами про свій внесок у культуру України

Як пише Politeka.net, зірка поділилася інформативним постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, Могилевська розповіла, що саме вона в далекому 1999 році випустила перший 3D-кліп в історії української музики на пісню «Місяць».

Крім того, вже в 26 років співачка була удостоєна звання Заслуженої артистки України, а в 29 років – народної.

Співачка також розповіла про створення власної школи для талановитих українських дітей.

"У 2020 спільно з учнями школи презентували нову версію слів гімну України, помінявши фразу «Ще не вмерла України...» на «Розквітає Україна і сила, і воля", - додала Могилевська.

Цей пост співачка супроводила своїм фото, на якому вона позує в компанії вірної подруги – собаки на прізвисько Айка.

У коментарях шанувальники підтримали Могилевську, а також нагадали про ще одне її досягнення.

"І ще один факт. На цих піснях виросло вже ціле покоління українців. Жінка, яка пише свою історію сама", - написала одна з фанаток зірки в коментарях.

Нагадаємо, Могилевська показала "помолоділу" Ротару і пококетувала з Шевченком, зайнявши місце Осадчої.

Як повідомляла Politeka, Могилевська несподівано "відібрала" місце ведучої у Осадчої.

Також Politeka писала, що Могилевська розсекретила особливого чоловіка у своєму житті.