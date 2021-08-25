Співачка Наталія Могилевська показала в соцмережі відео зі свого виступу і нарвалася на критику
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка тимчасово замінила Катю Осадчу в програмі "Світське життя", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі яскравим відео зі свого виступу на концерті до Дня Незалежності України.
У ролику видно, що спочатку Наталя з'явилася на сцені буквально верхи на величезній світиться конструкції у вигляді птаха, а потім вже співала, стоячи на сцені. На відео чутно, що зірка виконала кілька своїх самих легендарний хітів.
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Однак, такий помпезний виступ Могилевської сподобався не всім українцям, в коментарях почали бурхливо обговорювати відео: "Я очікувала від її виступу більшого. І Вакарчук розчарував... не співав, а блеяв. Вибачте, хто зі мною не згоден", "Нам це шоу потрібно було? Скажіть? Потім ці гроші з людей відбивати будуть?", "Дивна конструкція".
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