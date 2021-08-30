Популярная украинская певица Наталья Могилевская продемонстрировала умение работать на камеру в сверкающем наряде

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Публикация оказалась не слишком информативной: в ней певица решила просто покрасоваться своим сценическим образом.

Так, Могилевская позирует перед камерой под музыку, которая начинается со слов: «Прими позу». Певица томно наклоняется к двери, а затем эффектно шагает к камере будто настоящая модель.

На ней было белое атласное платье и черный пиджак с массивными сверкающими украшениями. Дополняли образ крупные браслеты на обеих руках Натальи.

«20:11. А в какое время вы увидели это видео?», - подписала кадры звезда.

Стоит отметить, что образ Могилевской оценили не все. Так, в комментариях поклонники певицы пожаловались, что в последнее время она постит слишком много кадров с этим нарядом.

«надо уже сменить наряд, а то целый месяц в одном и том же», «Наряд отстой, а ещё и постоянно Наташа в нем», «Согласна, наряд подчеркивает широкие плечи, и это плохо выглядит», «Богиня», «Красотулька!», - пишут люди.

Напомним, главная судья «Співають всі» Могилевская засветила то, чего не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Могилевская на "Співають всі" взбесила украинцев, разомлев рядом с Меладзе.

Также Politeka писала, что 46-летняя Могилевская поделилась кадрами предложения руки и сердца, очень трогательно.