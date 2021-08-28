Відома співачка Наталія Могилевська показала яскраве фото з Валерієм Меладзе в закуліссі зйомок шоу "Співають всі"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка очолила сотню журі нового вокального шоу "Співають всі", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі кадром, на якому позує поруч з російським артистом Валерієм Меладзе, і нарвалася на критику від українців.

На фотографії Наталя і Валерій відображені десь в закуліссі зйомок шоу "Співають всі", куди російський артист прибув спеціально – він став "зоряним помічником" на проекті. У підписі до фото щаслива Могилевська написала: "Салют, Валера! Сьогодні зірковий помічник на шоу @spivayut_vsi-Валерій Меладзе @meladzevalerian! Вмикайте @kanalukraina о 21:00 і дивіться один з емоційних випусків сезону!".

Користувачі тут же почали коментувати фото Наташі з Меладзе, багато її розкритикували, точніше його поява в Україні: "Шоу класне, але коли з'являються артисти з Росії, то чомусь стає сумно", "Іспанська ганьба", "Нічого не зрозуміло, навіщо Меладзе? На Атласі був Меладзе, тепер на шоу знову з'являється Меладзе. Що з наших запросити нікого? Дуже дивно", "А що він тут робить?", "Що він тут робить, соромлюся запитати... не розумію, чесно".

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