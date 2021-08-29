Все цікаве завжди залишається за кадром

Співачка Наталія Могилевська, яка стала капітаном суддів нового шоу «Співають всі», показала, як готувалися до концерту до Дня Незалежності України

Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я часто сумніваюся, чи варто ділитися з вами такими відео з підготовки та репетицій", - зазначила артистка.

Однак користувачі Мережі розвіяли всі сумніви, запевнивши, що відео було їм дуже цікаво.

"Як правило, все цікаве завжди залишається за кадром», «закулісне життя, процес створення шедевра або вистражданої пісні завжди цікавий. Звичайно діліться", " Наташа, тим хто любить артиста, буде цікаво завжди. А тим, хто захоче якось підгадити коментами, що не виклади, буде погано і не так», «Полякова, як шлагбаум», «дуже цікаво дивитися за всім❤», «дуже цікаво 🔥 🔥 🔥 тим більше за лаштунками у вас стільки помічників, гріх приховувати їх працю. Спасибі Наталя, дуже цікаво подивитися підготовку", - писали в коментарях.

Нагадавши, уовий скандал розгорається навколо шоу» Співають всі«, українці в подиві:»соромно дивитися".

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