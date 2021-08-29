Співачка Наталія Могилевська, яка стала капітаном суддів нового шоу «Співають всі», показала, як готувалися до концерту до Дня Незалежності України
Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Я часто сумніваюся, чи варто ділитися з вами такими відео з підготовки та репетицій", - зазначила артистка.
Однак користувачі Мережі розвіяли всі сумніви, запевнивши, що відео було їм дуже цікаво.
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"Як правило, все цікаве завжди залишається за кадром», «закулісне життя, процес створення шедевра або вистражданої пісні завжди цікавий. Звичайно діліться", " Наташа, тим хто любить артиста, буде цікаво завжди. А тим, хто захоче якось підгадити коментами, що не виклади, буде погано і не так», «Полякова, як шлагбаум», «дуже цікаво дивитися за всім❤», «дуже цікаво 🔥 🔥 🔥 тим більше за лаштунками у вас стільки помічників, гріх приховувати їх працю. Спасибі Наталя, дуже цікаво подивитися підготовку", - писали в коментарях.
Нагадавши, уовий скандал розгорається навколо шоу» Співають всі«, українці в подиві:»соромно дивитися".
Як повідомляла Politeka, Могилевська і Приходько вмилися сльозами на шоу "Співають всі": несподівані кадри потрапили в мережу.
Також Politeka писала, що 46-річна Могилевська поділилася кадрами пропозиції руки і серця, дуже зворушливо.