Наталья Могилевская попросила Олю Полякову дать совет начинающим украинским исполнителям на шоу «Співають всі»

Как известно, популярная украинская певица Наталья Могилевская возглавила сотню членов жюри в грандиозном проекте «Співають всі», где примут участие многие звезды украинского шоу-бизнеса. В новом посте на своей странице в Инстаграм знаменитость показала себя на съемочной площадке с Олей Поляковой.

«Как ты считаешь, насколько сложно вот так выйти одному из толпы и сказать какую-то такую правду, какие-то такие слова…Вот наши участники выходят – им же страшно. Научи их, дай им какой-то совет», - обратилась на видео Могилевская к своей коллеге.

На это Полякова ответила в своем фирменном стиле.

«Закрываешь глаза, говоришь всякую фигню и отправляешь, потом открываешь и смотришь на эффект», - предложила Оля.

«А скандал на всю страну! Вопрос, как потом это все разгребать», - тут же со смехом заметила Могилевская.

«Потом нужны стальные яйца и хорошее бомбоукрытие, и длинные ноги, чтоб бежать быстрее по дороге», - ответила на это Полякова.

Затем обе певицы рассмеялись.

Поклонники тут же отреагировали на новое видео.

«Две королевы в одном выпуске», «Королева Полякова и Легенда Могилевская х**ни не скажут», «Очень ждем», - пишут люди.

Напомним, Наталья Могилевская в деловом костюме показала, что прячет под блузкой.

Как сообщала Politeka, Могилевская в эффектном костюме козырнула стройной фигуркой.

Также Politeka писала, что солистка Go_A с трибуны шоу "Співають всі" высказалась об украинском шоубизе.