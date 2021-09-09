Известная певица Наталья Могилевская показала необычное видео в стильном образе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская звезда Наталья Могилевская, которая возглавила сотню членов жюри в грандиозном шоу "Співають всі" порадовала поклонников необычным видео. Артистка опубликовала в своем Instagram ролик, в котором продемонстрировала свой деловой стиль.
На видео видно, что Наталья выходит из собственной школы талантов и разговаривает с кем-то по телефону, уверенно шагая к машине. Перед камерой она появилась в стильном деловом костюме светло-коричневого оттенка, под пиджаком которого видно бежевую блузку, а за ней просвечивается коричневый бюстгальтер.
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В подписи к видео Могилевская написала: "Всем добрый вечер! Настрой деловой". Поклонники тут же принялись комментировать ролик, засыпая певицу комплиментами: "Стильная, красивая", "Красивая", "Отлично выглядите", "Боже, как исхудала!", "Красотка. Обожаю брючные костюмы", "Вы всегда будете стильной", "Красота", "Талантливая красотка, на стиле".
Напомним, Могилевская подколола Ирину Билык, припомнив ей скандал с Осадчей: "Можешь бить".
Как сообщала Politeka, Могилевская в эффектном костюме козырнула стройной фигуркой: "Ну что, похудела?".
Также Politeka писала, что Могилевской после скандала заклеили рот и связали за кулисами шоу "Співають всі": "Звезды совсем того...".