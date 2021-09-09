Наталья Могилевская на публике пошутила над Ириной Билык, припомнив ей громкий скандал с ведущей программы "Світське життя" Катей Осадчей

Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на программе "Світське життя", которую ведет Катя Осадчая произошли изменения. Вместо Осадчей к Ирине Билык подошла Наталья Могилевская, чтобы взять интервью. Как известно, в 2010-ом году у артистки возник серезный конфликт с телеведущей.

Ирина Билык на глазах у публики вырвала из рук Кати Осадчей микрофон и с силой бросила его об пол, так что тот разлетелся вдребезги.

Как рассказывала телеведущая, певицу разгневал вопрос о гонораре, который Билык получила за участие в агитационном туре.



"Сегодня я, Ирочка, вместо Кати Осадчей, поэтому можешь бить микрофон, я за него не плачу", - пошутила Наталья Могилевская.

На это Ирина Билык ответила, что уже давно не выясняет отношения с Катей Осадчей.

Пользователи сети оставили множество комментариев: " "Можеш бити мікрофона, я за нього не плачУ"! 😂 Наталья, за чувство юмора Вам 10 баллов из десяти!".

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