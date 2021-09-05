Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала о своем знакомстве с Софией Ротару и секрете идеальной фигуры, который она узнала от культовой певицы

Артистка поделилась воспоминаниями в новом выпуске шоу «Світське життя», ведущей которого была Наталья Могилевская.

Так, Билык рассказала, что впервые лично встретилась с Ротару много лет назад на своей студии звукозаписи. Певица рассказала, что София Михайловна приехала записывать свою песню, и явно была не готова ко встрече с другой звездой.

Билык призналась, что к тому моменту была наслышана о легендарной певице, причем люди говорили о ней «разное». Однако, Ирина утверждает, что в жизни перед ней предстала хрупкая и ранимая женщина. Например, она смутилась из-за того, что Билык увидела ее без грима.

Ирина уточнила, что в тот период Ротару заметно похудела и стеснялась своей новой внешности. Тогда Билык решила спросить у коллеги, в чем ее секрет, однако, он оказался предельно прост: София Михайловна просто почти ничего не ела.

«Говорила со мной, как с дочерью: "Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую". Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я — ничего не есть», - поделилась Билык.

Напомним, 51-летняя Билык зажгла в окружении брутальных красавцев, впечатляющие кадры.

Как сообщала Politeka, Билык показала свое роскошное авто, которое боится водить.

Также Politeka писала, что 74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии.