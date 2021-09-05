Известная певица Ирина Билык показала в соцсети яркие кадры с концерта во Львове

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась с мужем Асланом Ахмадовым, часто радует фанатов необычными фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть кадры с концерта во Львове, а в подписи к публикации рассказала о своем наибольшем наслаждении.

На фото и виде, которые показала певица, ее можно увидеть в компании брутальных парней из шоу-балета. Также можно заметить, что на протяжении выступления Ирина сменила несколько образов. К слову, один из них включал в себя оригинальную ковбойскую шляпу с интересным декором.

В подписи к публикации Билык написала: "Я чувствую себя счастливым человеком, когда я слышу на концерте, как вы поете все мои песни вместе со мной! Большей награды для меня не нет. Спасибо Львов". А поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Как же классно. Лучшая", "Круто", "Огонь", "Вы лучшая! Королева нашей эстрады. Сколько слез было пролито под ваши песни. Сколько радости было! Лучшая!", "Искренне благодарна за ваши песни и энергию. В памяти остается на всю жизнь".

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