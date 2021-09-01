Ирина Билык показала своего маленького сына в День Знаний, впечатлив его галантным видом

Как известно, у Ирины Билык есть двое сыновей. Ее старшему, Глебу Оверчуку, этим летом исполнилось уже 22 года. Парень уже давно живет самостоятельно, но время от времени видится с мамой.

Младшего сына, Табриза Ахмадова, Билк родила в браке с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. В апреле этого года пара объявила о разводе. Как пояснила Билык: Ахмадов попросту перестал приезжать к ним с сыном из России.

Сейчас певица фактически воспитывает 5-летнего Табриза одна. Как пишет Politeka.net, 1 сентября звезда опубликовала в своем Инстаграм новое фото мальчика. На нем Табриз стоит в школьной форме с букетом из роз в руках.

«Всех деток с первым днём Осени - 1 Сентября!», - подписала снимок Билык.

Судя по хэштегам, ее сын сегодня пошел в первый класс.

Ее поклонники пришли в восторг от фото.

«Какой красивый мальчик...», «Мальчик- красавчик», «Какой красивый первоклассник!», «Копия папочка», «Успехов в учёбе», «Красавчик всего самого хорошего желаю первокласснику и мамочке», «Какой красавчик! Бедные девчонки», «Невероятно красивый джентльмен», - пишут люди.

Напомним, Билык раскрыла обстоятельства знакомства с Олей Поляковой.

Как сообщала Politeka, Билык после развода пожаловалась на непростую жизнь.

Также Politeka писала, что Ирина Билык рассказала, как ее песни оказались у экс-мужа Пугачевой Киркорова.