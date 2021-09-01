Ирина Билык показала своего маленького сына в День Знаний, впечатлив его галантным видом
Как известно, у Ирины Билык есть двое сыновей. Ее старшему, Глебу Оверчуку, этим летом исполнилось уже 22 года. Парень уже давно живет самостоятельно, но время от времени видится с мамой.
Младшего сына, Табриза Ахмадова, Билк родила в браке с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. В апреле этого года пара объявила о разводе. Как пояснила Билык: Ахмадов попросту перестал приезжать к ним с сыном из России.
Сейчас певица фактически воспитывает 5-летнего Табриза одна. Как пишет Politeka.net, 1 сентября звезда опубликовала в своем Инстаграм новое фото мальчика. На нем Табриз стоит в школьной форме с букетом из роз в руках.
«Всех деток с первым днём Осени - 1 Сентября!», - подписала снимок Билык.
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Судя по хэштегам, ее сын сегодня пошел в первый класс.
Ее поклонники пришли в восторг от фото.
«Какой красивый мальчик...», «Мальчик- красавчик», «Какой красивый первоклассник!», «Копия папочка», «Успехов в учёбе», «Красавчик всего самого хорошего желаю первокласснику и мамочке», «Какой красавчик! Бедные девчонки», «Невероятно красивый джентльмен», - пишут люди.
Напомним, Билык раскрыла обстоятельства знакомства с Олей Поляковой.
Как сообщала Politeka, Билык после развода пожаловалась на непростую жизнь.
Также Politeka писала, что Ирина Билык рассказала, как ее песни оказались у экс-мужа Пугачевой Киркорова.