Певица Ирина Билык ответила на вопрос, который мучает украинцев уже много лет
Песню Билык "Снег" в исполнении российского "поп-короля" Филиппа Киркорова знает все СНГ. Как так получилось, что этот хит поет Бедросович, Ирина рассказала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Артистка решила пообщаться с поклонниками в соцсети. Один из них поинтересовался: "Всегда волновал вопрос. Вы продали Киркорову песни? Почему он поет "Снег", "Не жаль"?".
"Я принципиально никогда не продаю свои песни", - резко ответила Билык.
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Ранее в интервью "МК" Ирина уже говорила о том, что не предлагала Киркорову ни сотрудничества, ни денег. Судя по всему, у нее просто щедрая душа и она готова делиться творчеством безвозмездно.
"Я Филиппу не предлагала ни сотрудничества, ни денег. Я очень рада, что люди, которые на вершине, могут еще быть просто людьми... У меня же не одна песня, у меня их больше ста. Мне нравится, что ее в СНГ любят в исполнении Филиппа, и мне достаточно того, чтобы все знали, что я ее написала", - признавалась Билык.
Также певица говорила, что ей понравилось исполнение "Снега" Киркоровым.
Напомним, что Ирина Билык показала подросшего сына от мужа, с которым разводится: "Какая роскошь".
Как сообщала Politeka, Билык рассказала про свою первую работу до популярности: "Боже, Ира...".
Также Politeka писала, что Билык в свободном "балахоне" дала жару, впечатлив фанатов: "Наша Примадонна".