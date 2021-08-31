Певица Ирина Билык ответила на вопрос, который мучает украинцев уже много лет

Песню Билык "Снег" в исполнении российского "поп-короля" Филиппа Киркорова знает все СНГ. Как так получилось, что этот хит поет Бедросович, Ирина рассказала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Артистка решила пообщаться с поклонниками в соцсети. Один из них поинтересовался: "Всегда волновал вопрос. Вы продали Киркорову песни? Почему он поет "Снег", "Не жаль"?".

"Я принципиально никогда не продаю свои песни", - резко ответила Билык.

Ранее в интервью "МК" Ирина уже говорила о том, что не предлагала Киркорову ни сотрудничества, ни денег. Судя по всему, у нее просто щедрая душа и она готова делиться творчеством безвозмездно.

"Я Филиппу не предлагала ни сотрудничества, ни денег. Я очень рада, что люди, которые на вершине, могут еще быть просто людьми... У меня же не одна песня, у меня их больше ста. Мне нравится, что ее в СНГ любят в исполнении Филиппа, и мне достаточно того, чтобы все знали, что я ее написала", - признавалась Билык.

Также певица говорила, что ей понравилось исполнение "Снега" Киркоровым.

Напомним, что Ирина Билык показала подросшего сына от мужа, с которым разводится: "Какая роскошь".

Как сообщала Politeka, Билык рассказала про свою первую работу до популярности: "Боже, Ира...".

Также Politeka писала, что Билык в свободном "балахоне" дала жару, впечатлив фанатов: "Наша Примадонна".