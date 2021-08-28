Известная украинская певица Ирина Билык показала, как собирает младшего сына в школу

Как известно, в этом году Билык развелась со своим пятым по счету мужем – российским продюсером Асланом Ахмадовым. Певица призналась, что любит бывшего супруга, однако он слишком долго не приезжал к ней из России, и отношения на расстоянии больше не могли продолжаться.

В браке с Асланом родился младший сын Билык, которого пара назвала Табриз. В декабре этого года мальчику исполнится только 6 лет, однако заботливая мама уже готовит его к школе. Соответствующий пост появился на страничке Табриза в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новом фото можно увидеть, как мальчик примеряет школьную форму. На нем темно-синие пиджак и брюки, белая рубашка и эффектный голубой галстук-бабочка. Стоит отметить, что ребенок выглядит не слишком радостным.

«Подготовочка к школе у меня идёт полным ходом! А у вас?», - говорится в подписи к фото.

В сети тут же отреагировали на публикацию.

«Какой красавчик!», «Счастливого пути, тебе,в Страну знаний! Главное, будь здоров, а все остальное в ты сможешь», «Красивый школьничек», «Успехов», - пишут люди.

Отметим, что в описании страницы Табриза указано, что ее ведут родители мальчика. Однако, судя по словам Билык, сейчас он живет в основном только с ней.

Напомним, Билык решилась на откровение о первой работе и жизни до популярности.

Как сообщала Politeka, у малолетнего сына Ирины Билык от экс-супруга Аслана уже есть невеста.

Также Politeka писала, что Билык в свободном "балахоне" дала жару, впечатлив украинцев.