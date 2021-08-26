Известная украинская певица Ирина Билык поделилась своими впечатлениями от концерта по случаю Дня независимости на НСК «Олимпийский»

Артистка оказалась в числе украинских исполнителей, которых попросили выступить на грандиозном концерте по случаю празднования Дня независимости. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Билык откровенно рассказала, что думает о состоявшемся мероприятии.

«Незабываемый концерт, феерические впечатления! Спасибо, мои украинцы! А кого бы из артистов вы хотели поздравить лично?», - написала певица.

Она также поделилась своими фото, сделанными во время выступления. На них Билык предстала в своем роскошном сценическом наряде, напоминавшем синее японское кимоно с очень свободными рукавами. В таком образе и с распущенными волосами артистка выглядела очень эффектно.

Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.

«Обожаю ваши песни», «Гордимся тобой», «Поздравила бы Вас. Пела вместе с Вами возле телевизора», «Браво, браво, браво! Ирочка, вы как всегда на высоте», «Лучшая», «Тебя, Ируня!», «Ира - Вы лучшая», «Спасибо Вам! Вы наша примадонна, Ваши песни - наше всё!», - пишут люди.

Напомним, Билык "дуэтом" с погибшим Кузьмой почтила память Чапкиса, Лобановского и других легенд.

Как сообщала Politeka, сын Ирины Билык подружился с ее экс-возлюбленным Коляденко, фото.

Также Politeka писала, что Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей.