Известная украинская певица Ирина Билык поделилась своими впечатлениями от концерта по случаю Дня независимости на НСК «Олимпийский»
Артистка оказалась в числе украинских исполнителей, которых попросили выступить на грандиозном концерте по случаю празднования Дня независимости. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Билык откровенно рассказала, что думает о состоявшемся мероприятии.
«Незабываемый концерт, феерические впечатления! Спасибо, мои украинцы! А кого бы из артистов вы хотели поздравить лично?», - написала певица.
Она также поделилась своими фото, сделанными во время выступления. На них Билык предстала в своем роскошном сценическом наряде, напоминавшем синее японское кимоно с очень свободными рукавами. В таком образе и с распущенными волосами артистка выглядела очень эффектно.
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Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.
«Обожаю ваши песни», «Гордимся тобой», «Поздравила бы Вас. Пела вместе с Вами возле телевизора», «Браво, браво, браво! Ирочка, вы как всегда на высоте», «Лучшая», «Тебя, Ируня!», «Ира - Вы лучшая», «Спасибо Вам! Вы наша примадонна, Ваши песни - наше всё!», - пишут люди.
Напомним, Билык "дуэтом" с погибшим Кузьмой почтила память Чапкиса, Лобановского и других легенд.
Как сообщала Politeka, сын Ирины Билык подружился с ее экс-возлюбленным Коляденко, фото.
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