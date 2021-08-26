Ирина Билык растрогала украинцев своим необычным подарком ко Дню Независимости

Певица приняла участие в праздничном концерте "Квартал 95", посвященному 30-летию Независимости. В этот важный для страны день невозможно не вспомнить тех, кто творил историю, но уже ушел навсегда.

Билык вышла на сцену в черном мини-наряде и исполнила любимый украинцами хит Кузьмы Скрябина "Старі фотографії". На большом экране за ее спиной вместе с ней подпевал и виртуальный Кузьма.

Также на экране показали архивные снимки выдающихся украинцев - ведущего Игоря Пелыха, хореографа Григория Чапкиса, актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской, футболиста Андрея Гусина и тренера Валерия Лобановского, космонавта Леонида Каденюка, композитора Николая Мозгового и многих других.

Ирина поделилась фрагментом выступления в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Пользователи не стеснялись проявлять эмоции в комментариях:

"Браво! До слез... 😢"

"Браво! 👏👏👏 Это также любимая песня Кузьмы. Это такая музыка и слова, которые будут жить еще многие поколения ❤️"

"Как жаль... теперь мы будем старше, а он так и останется молодым и красивым.😢 спасибо, что был"

"Спасибо большое. Всегда плачу когда слушаю эту песню 😢"

"Шикарно! Когда песня вызывает такие сильные эмоции, значит вы в правильном направлении. Всех Благ вам Ирочка. Аж до мурашек"

"Браво, эмоции 😢"

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