Известная артистка Ирина Билык поделилась в соцсети очаровательным фото с подросшим сыном

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассталась с пятым мужем – российским режиссером Асланом Ахмадовым, часто радует поклонников необычными публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда поздравила одного из своих бывших Дмитрия Коляденко с 50-летием, а теперь выложила в сеть яркое фото с подросшим сыном Табризом.

На фотографии Ирина с сыном запечатлены в оранжевой локации, очевидно, съемка проходила в фотостудии. Перед карой певица появилась в светлых шортах и яркой бирюзовой толстовке оверсайз, при этом надела на голову капюшон. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Рядом со звездной мамой на табурете стоит Табриз – на нем фиолетовый костюмчик и темные ботики, а руках он держит розовый шарик.

В подписи к фотографии Билык написала: "Незаметно растет мой сынок @tabrizakhmadov. А скоро и в школу... Вы думаете будет ещё локдаун?". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая Ирину и ее сына комплиментами: "Красавчик!", "Какая роскошь", "Какие красивые", "Модные красавчики!", "Красивые", "Цвета красивые, а качество видно растянется сразу после стирки или сядет после химчистки", "Думаю, что нет, хочется концертов", "Милые".

Напомним, Билык после развода засветилась с экс-любовником, повторив сцену из "Титаника": "Что бы это значило?".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык после очередного развода призналась в комплексах из-за внешности: "Мне очень часто говорят...".

Также Politeka писала, что Продюсер Сердючки рассказал о разрыве с Билык и ее беременности: "Очень больно".