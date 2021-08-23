Сын Ирины Билык Табриз Ахмадов показал, как проводит время с Бывшим мужем матери – Дмитрием Коляденко

Как сообщает Politeka.net, кадры появились на странице мальчика в Инстаграм.

Недавно Билык расторгла брак со своим пятым мужем, российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым. Пара была вместе продолжительное время и даже завела ребенка, обратившись за помощью к суррогатной матери. У Билык с Асланом Ахмадовым родился сын Табриз.

Аслан Ахмадов живет в России, а Табриз остался с мамой в Украине. Похоже, что он неплохо поладил с Димой Коледенко, который был третьим мужем Билык.

"Дядя Дима угостил вкусным мороженым", - подписан снимок.

Напомним, у Билык также есть старший сын – Глеб, который родился в браке певицы со вторым мужем Андреем Оверчуком.

Как известно, отношения Дмитрия Колденко и Ирины Билык длились 5 лет, пара рассталась в 2006 году.

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