Певица Ирина Билык порадовала фанатов новым фото с младшим сыном, которому зимой исполнится 6 лет

51-летняя звезда опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с маленьким Табризом, передает Politeka.net.

Мальчик с мамой позировали в теплых толстовках насыщенных цветов, а ребенок держал в руках еще и надувной мячик. Подросший Табриз поднялся на специальную подставку, поэтому казался еще выше.

"Незаметно растёт мой Сынок @tabrizakhmadov А скоро и в школу... Вы думаете будет ещё локдаун?👀", - подписала фото Билык.

Одной из первых ее пост прокомментировала известный украинский режиссер Оксана Байрак.

"И подрастает его невеста! Моя Лизон😂🥰🥰🥰❤️🔥😍😜", - вот так, благодаря соцсетям, и "сосватали" Табризу невесту.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Модные красавчики!"; "Копия папа, лапусик👏👏👏"; "Счастья и здоровья!❤🌺"; "На стиле 🔥"; "Такой красивый сынок Ириша 🔥🔥🔥"; "Ах, как подрос малыш🙌👏😍"; "Ну очень похож на папу! Какие сильные гены! Красунчик! 😍".

Отметим, Билык рассталась с отцом Табриза, российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, этой весной. Сына они родили с помощью суррогатного материнства.

Для Ирины это был уже пятый брак. Также у нее есть 22-летний сын Глеб, родившийся во времяя ее второго брака с моделью Андреем Аверчуком.

Напомним, сын Ирины Билык подружился с ее экс-возлюбленным Коляденко, фото: «Дядя Дима угостил…»

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