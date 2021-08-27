Певица Ирина Билык порадовала фанатов новым фото с младшим сыном, которому зимой исполнится 6 лет
51-летняя звезда опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с маленьким Табризом, передает Politeka.net.
Мальчик с мамой позировали в теплых толстовках насыщенных цветов, а ребенок держал в руках еще и надувной мячик. Подросший Табриз поднялся на специальную подставку, поэтому казался еще выше.
"Незаметно растёт мой Сынок @tabrizakhmadov А скоро и в школу... Вы думаете будет ещё локдаун?👀", - подписала фото Билык.
Одной из первых ее пост прокомментировала известный украинский режиссер Оксана Байрак.
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Врачам не удалось спасти известного актера: подробности трагедии
Украинцы поплатились за 4 выходных: в каких областях резко увеличилось количество больных "короной"
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
"И подрастает его невеста! Моя Лизон😂🥰🥰🥰❤️🔥😍😜", - вот так, благодаря соцсетям, и "сосватали" Табризу невесту.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:
"Модные красавчики!"; "Копия папа, лапусик👏👏👏"; "Счастья и здоровья!❤🌺"; "На стиле 🔥"; "Такой красивый сынок Ириша 🔥🔥🔥"; "Ах, как подрос малыш🙌👏😍"; "Ну очень похож на папу! Какие сильные гены! Красунчик! 😍".
Отметим, Билык рассталась с отцом Табриза, российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, этой весной. Сына они родили с помощью суррогатного материнства.
Для Ирины это был уже пятый брак. Также у нее есть 22-летний сын Глеб, родившийся во времяя ее второго брака с моделью Андреем Аверчуком.
Напомним, сын Ирины Билык подружился с ее экс-возлюбленным Коляденко, фото: «Дядя Дима угостил…»
Как сообщала Politeka, Ирина Билык после развода показала подросшего сына от пятого мужа: "Какая роскошь"
Также Politeka писала, что Билык после развода засветилась с экс-любовником, повторив сцену из «Титаника»: «Что бы это значило?»