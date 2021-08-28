Певица Ирина Билык поделилась интересными подробностями о себе
51-летняя звезда опубликовала видео в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Ирина Билык призналась, что хотела быть актрисой и певицей, однако свой трудовой путь она начинала в ЖЭКе, где работала секретаршей.
"Мама сказала: "Боже, Ира, забуть об этом. Нужно иметь блат, нужно иметь деньги. А кто мы такие? Мы простые люди из авиазавода", - поделлилась воспоминанием артистка.
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Ирина Билык добавила, что на зарплату мечтала купить много вермилели "Мивина".
"И я думала, что это будет лучший день в моей жизни", - отметила певица.
Ирина Билык, которая родилась в Киеве на Дарнице, поделилась также своими впечатлениями о городе. По ее мнению в 90-х все было открытее, а люди были более искренними.
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