Жизнь у звезды сейчас не сахар

Популярная украинская певица Ирина Билык показала роскошный образ в «кимоно» и пожаловалась на недостаток отдыха

Как известно, для Билык этот год выдался не слишком удачным. В конце апреля певица объявила, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым, из-за того, что российский продюсер фактически перестал приезжать к ним с сыном. Также Билык признавалась, что этим летом не летала никуда отдыхать из-за постоянной работы.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм певица поделилась своими сожалениями о прошедшем лете.

«Вот и пролетело лето. Представляете, ещё не отдыхала ни дня. Может осенью получится? Поделитесь-ка друзья, где любите отдыхать осенью?», - написала Билык.

Она также поделилась снимком, на котором показала поближе один из своих концертных образов. Певица была одета в темно-синий наряд, напоминающий японское кимоно. На нем были вышиты бледно-розовые журавли, что добавляло образу звезды необычной изюминки.

Поклонники Билык тут же принялись комментировать публикацию.

«Невероятная красавица очень красивые длинные белые волосы круто крутая блондинка», «Как можно работать все лето, не отдыхая», «Очень красивая и талантливая Женщина!», «Ира, Вы как всегда на высоте», - пишут люди.

Напомним, Ирина Билык рассказала, как ее песни оказались у экс-мужа Пугачевой Киркорова.

Как сообщала Politeka, Билык со слезами на глазах сделала печальное признание после нового развода.

Также Politeka писала, что Билык в кожаных ботфортах устроила настоящую жару на сцене, эффектные кадры.