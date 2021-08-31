Популярная украинская певица Ирина Билык показала роскошный образ в «кимоно» и пожаловалась на недостаток отдыха
Как известно, для Билык этот год выдался не слишком удачным. В конце апреля певица объявила, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым, из-за того, что российский продюсер фактически перестал приезжать к ним с сыном. Также Билык признавалась, что этим летом не летала никуда отдыхать из-за постоянной работы.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм певица поделилась своими сожалениями о прошедшем лете.
«Вот и пролетело лето. Представляете, ещё не отдыхала ни дня. Может осенью получится? Поделитесь-ка друзья, где любите отдыхать осенью?», - написала Билык.
Она также поделилась снимком, на котором показала поближе один из своих концертных образов. Певица была одета в темно-синий наряд, напоминающий японское кимоно. На нем были вышиты бледно-розовые журавли, что добавляло образу звезды необычной изюминки.
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Поклонники Билык тут же принялись комментировать публикацию.
«Невероятная красавица очень красивые длинные белые волосы круто крутая блондинка», «Как можно работать все лето, не отдыхая», «Очень красивая и талантливая Женщина!», «Ира, Вы как всегда на высоте», - пишут люди.
Напомним, Ирина Билык рассказала, как ее песни оказались у экс-мужа Пугачевой Киркорова.
Как сообщала Politeka, Билык со слезами на глазах сделала печальное признание после нового развода.
Также Politeka писала, что Билык в кожаных ботфортах устроила настоящую жару на сцене, эффектные кадры.