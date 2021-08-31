Известная певица Ирина Билык после нового развода сделала откровенное заявление со слезами на глазах

Как передает Politeka.net, Ирина Билык является знаменитой украинской артисткой.Она известна не только как талантливый композитор и певица, но также и подробностями из личной жизни. Красавица уже развелась с 5-ым фактическим мужем - продюсером Асланом Ахмадовым. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз певица отвечала на вопросы поклонников на своей странице в Инстаграм. Ирина Билык в конце апреля этого года заявила о том, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым, с которым у них есть сын Табриз.

У неё спросили: "Вы не устали быть сильной и притом почти всегда одинокой?"

"Если честно, очень устала от нестабильности в отношениях, но уверена, что моё время еще впереди", - откровенно рассказала Ирина Билык.

Ранее сообщалось, Ирина Билык после очередного развода призналась в комплексах из-за внешности: "Мне очень часто говорят..."

Также, Билык, Дзидзьо и другие украинцы скорбят по погибшему Кузьме Скрябину: "Вот где талант, а не ваши Винники..."

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