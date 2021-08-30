Известная украинская певица Ирина Билык поделилась яркими кадрами с концерта по случаю Дня независимости, который проходил на НСК «Олимпийский»

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 51-летней красотки появились эффектные кадры с ее выступления. На сцену артистка вышла в кожаных ботфортах и черном плаще. Образ дополнила идеальная укладка и яркий макияж. Певица зажгла на сцене, впечатлив публику.

«Всегда приятно с вами, мои поклонники. Сколько тепла в ваших сердцах», - отметила звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ир, как же я Тебя люблю», «Наша богиня, талантище», «Классно было», «Всегда прекрасна», «Ваш голос просто божественный!», «Ты невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Как известно, по случаю 30-летия со Дня независимости Украины на НСК «Олимпийский» был организован масштабный концерт, в котором приняли участие украинские звезды. Знаменитости приготовили яркие номера, которые запомнились зрителям.

Напомним, что Ирина Билык показала подросшего сына от мужа, с которым разводится: "Какая роскошь".

Как сообщала Politeka, Билык рассказала про свою первую работу до популярности: "Боже, Ира...".

Также Politeka писала, что Билык в свободном "балахоне" дала жару, впечатлив фанатов: "Наша Примадонна".