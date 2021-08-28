Співачка Ірина Білик поділилася цікавими подробицями про себе
51-річна зірка опублікувала відео у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).
Ірина Білик зізналася, що хотіла бути актрисою і співачкою, проте свій трудовий шлях вона починала в ЖЕКу, де працювала секретаркою.
"Мама сказала:" Боже, Іра, забути про це. Потрібно мати блат, потрібно мати гроші. А хто ми такі? Ми прості люди з авіазаводу", - поділилася спогадом артистка.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Обірвалося життя видатного українця: "дуже несправедливо"
Робота шкіл з 1 вересня, озвучені важливі правила: «Потрібно буде обов'язково...»
Щасливий Хіменес-Браво показав свою улюбленицю відразу після душу: "Мистецтво"
Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій"
Ірина Білик додала, що на зарплату мріяла купити багато вермілелі "Мівіна".
"І я думала, що це буде найкращий день у моєму житті", - зазначила співачка.
Ірина Білик, яка народилася в Києві на Дарниці, поділилася також своїми враженнями про місто. На її думку в 90-х все було відкритіше, а люди були більш щирими.
Нагадаємо, син Ірини Білик подружився з її екс-коханим Коляденко, фото: "дядько Діма пригостив ... »
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик після розлучення показала підрослого сина від п'ятого чоловіка: "яка розкіш"
Також Politeka писала, що Білик після розлучення засвітилася з екс-коханцем, повторивши сцену з "Титаніка": "що б це значило?»