Співачка Ірина Білик поділилася цікавими подробицями про себе

51-річна зірка опублікувала відео у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

Ірина Білик зізналася, що хотіла бути актрисою і співачкою, проте свій трудовий шлях вона починала в ЖЕКу, де працювала секретаркою.

"Мама сказала:" Боже, Іра, забути про це. Потрібно мати блат, потрібно мати гроші. А хто ми такі? Ми прості люди з авіазаводу", - поділилася спогадом артистка.

Ірина Білик додала, що на зарплату мріяла купити багато вермілелі "Мівіна".

"І я думала, що це буде найкращий день у моєму житті", - зазначила співачка.

Ірина Білик, яка народилася в Києві на Дарниці, поділилася також своїми враженнями про місто. На її думку в 90-х все було відкритіше, а люди були більш щирими.

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