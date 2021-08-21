Відома артистка Ірина Білик поділилася в соцмережі чарівним фото з підрослим сином

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з п'ятим чоловіком – російським режисером Асланом Ахмадовим, часто радує шанувальників незвичайними публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка привітала одного зі своїх колишніх Дмитра Коляденка з 50-річчям, а тепер виклала в мережу яскраве фото з підрослим сином Табризом.

На фотографії Ірина з сином відображені в помаранчевій локації, очевидно, зйомка проходила в фотостудії. Перед карою співачка з'явилася в світлих шортах і яскравою бірюзовою толстовці оверсайз, при цьому одягла на голову капюшон. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Поруч із зірковою мамою на табуреті стоїть Табриз - на ньому фіолетовий костюмчик і темні ботики, а руках він тримає рожевий кульку.

У підписі до фотографії Білик написала: "Непомітно росте мій синок @tabrizakhmadov. А скоро і в школу... Ви думаєте буде ще локдаун?". Користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи Ірину і її сина компліментами: "Красунчик!", "Яка розкіш", "Які красиві", "Модні красені!", "Красиві", "Кольори красиві, а якість видно розтягнеться відразу після прання або сяде після хімчистки", "Думаю, що ні, хочеться концертів", "Милі".

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