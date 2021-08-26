Відома українська співачка Ірина Білик поділилася своїми враженнями від концерту з нагоди Дня Незалежності на НСК " Олімпійський»

Артистка опинилася в числі українських виконавців, яких попросили виступити на грандіозному концерті з нагоди святкування Дня Незалежності. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Білик відверто розповіла, що думає про захід, що відбувся.

"Незабутній концерт, феєричні враження! Дякую, мої українці! А кого б з артистів Ви хотіли привітати особисто?", - написала співачка.

Вона також поділилася своїми фото, зробленими під час виступу. На них Білик постала в своєму розкішному сценічному вбранні, що нагадувало синє японське кімоно з дуже вільними рукавами. У такому образі і з розпущеним волоссям артистка виглядала дуже ефектно.

Шанувальники не змогли пройти повз її пост.

"Обожнюю ваші пісні", "пишаємося тобою", "привітала б Вас. Співала разом з Вами біля телевізора", "Браво, браво, браво! Ірочка, ви як завжди на висоті", "Краща", "тебе, Іруня!", "Іра - ви найкраща", "спасибі вам! Ви наша примадонна, Ваші пісні-наше все!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Білик "дуетом" із загиблим Кузьмою вшанувала пам'ять Чапкіса, Лобановського та інших легенд.

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