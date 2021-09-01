Украинская певица Ирина Билык рассказала, как познакомилась с суперблондинкой Олей Поляковой

Как пишет Politeka.net, 51-летняя народная артистка Украины Ирина Билык уже более 30 лет выступает на сцене. За это время она успела познакомиться со многими украинскими и зарубежными артистами.

Так, в своем Instagram Ирина Билык, отвечая на вопрос в рубрике "Вопрос-ответ", рассказала о знакомстве с эпатажной блондинкой Олей Поляковой. По словам Билык, это произошло "лет 15 назад в гримерке".

Напомним, что недавно Ирина Билык развелась со своим пятым мужем – российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым. У пары есть общий сын Табриз, которого родила суррогатная мать.

По словам певицы, они с Ахмаловим расстались из-за того, что мужчина стал редко приезжать в Украину, а жить на две страны ей надоело.

Ранее Politeka писала, что Полякова в латексном купальнике неожиданно высказалась о Никитюк и ее родителей: "Я знаю, что здесь...".

Напомним, что пятилетний сын Билык от Аслана Ахмадова поразил видом в костюме с бабочкой: "Какой красавец".

A еще Politeka сообщала, что Билык решилась на откровение о первой работе и жизни до известности: "Боже, Ира...".