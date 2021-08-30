Відома українська співачка Ірина Білик поділилася яскравими кадрами з концерту з нагоди Дня Незалежності, який проходив на НСК "Олімпійський"

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 51-річної красуні з'явилися ефектні кадри з її виступу. На сцену артистка вийшла в шкіряних ботфортах і чорному плащі. Образ доповнила ідеальна укладка і яскравий макіяж. Співачка запалила на сцені, вразивши публіку.

"Завжди приємно з вами, мої шанувальники. Скільки тепла у ваших серцях", - зазначила зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ір, як же я тебе люблю", "Наша богиня, талантище", "класно було", "завжди прекрасна", "Ваш голос просто божественний!", "Ти неймовірна жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, з нагоди 30-річчя з Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський" був організований масштабний концерт, в якому взяли участь українські зірки. Знаменитості приготували яскраві номери, які запам'яталися глядачам.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала сина від чоловіка, з яким розлучається: "яка розкіш".

Як повідомляла Politeka, Білик розповіла про свою першу роботу до популярності: "Боже, Іра...".

Також Politeka писала, що Білик у вільному "балахоні" дала жару, вразивши фанатів:"Наша Примадонна".