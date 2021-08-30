Складно не відзначити, наскільки розкішно виглядає співачка - у Полякової в буквальному сенсі ідеальні форми

Як повідомляє Politeka.net, Оля Полякова вміє дивувати і захоплювати шанувальників яскравими образами і змінами в зовнішності. Нещодавно на концерті на честь 30-ї річниці Незалежності України зірка з'явилася у вигляді білого лебедя, а тепер вразила образом на концерті в Хмельницькому.

Кадрами з концерту вона поділилася в Instagram.

На сцену вона вийшла в екстремально спокусливому образі. На виконавиці - облягаючий латексний купальник бірюзового кольору. Латекс блищить, притягуючи погляди до вбрання своєї власниці. Образ довершують срібні босоніжки, а також химерна корона-кокошник на голові Полякової.



Зі сцени вона встигла передати привіт українській телеведучій Лесі Нікітюк та її батькам.

"Ви мені як рідні, ми сусіди. Ще у нас є спільна подружка. Леся Нікітюк. Вона вчора була тут, але мене не дочекалася. Але я знаю, що тут її батьки. Так що давайте їм поплескаємо", - заявила Полякова.

На послання Полякової звернула увагу Леся Нікітюк, яка опублікувала кадри виступу співачки. При цьому вона підписала їх: "Моя намистинка, люблю". І в кінці напису залишила смайлик.

Нагадаємо, Полякова більше не "Королева ночі", українці ахнули від нової Олі.

А ще Politeka писала, що Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає.

Також Politeka повідомляла, що Полякова після гучного конфлікту з Кароль висловилася про її вокальні дані.