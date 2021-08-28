Відома українська співачка Ірина Білик показала, як збирає молодшого сина до школи

Як відомо, цього року Білик розлучилася зі своїм п'ятим за рахунком чоловіком – російським продюсером Асланом Ахмадовим. Співачка зізналася, що любить колишнього чоловіка, проте він занадто довго не приїжджав до неї з Росії, і відносини на відстані більше не могли тривати.

У шлюбі з Асланом народився молодший син Білик, якого пара назвала Табриз. У грудні цього року хлопчикові виповниться тільки 6 років, проте турботлива мама вже готує його до школи. Відповідний пост з'явився на сторінці Табріза в Instagram, пише Politeka.net.

На новому фото можна побачити, як хлопчик приміряє шкільну форму. На ньому темно-сині піджак і штани, біла сорочка і ефектний Блакитний краватка-метелик. Варто відзначити, що дитина виглядає не дуже радісним.

"Підготовка до школи у мене йде повним ходом! А у вас?", - йдеться у підписі до фото.

У мережі тут же відреагували на публікацію.

"Який красунчик!", "Щасливої дороги, тобі, в країну знань! Головне, Будь здоровий, а все інше в ти зможеш", "красивий школярок", "успіхів", - пишуть люди.

Відзначимо, що в описі сторінки Табріза зазначено, що її ведуть батьки хлопчика. Однак, судячи зі слів Білик, зараз він живе в основному тільки з нею.

Нагадаємо, Білик зважилася на одкровення про першу роботу і життя до популярності.

Як повідомляла Politeka, у малолітнього сина Ірини Білик від екс-чоловіка Аслана вже є наречена.

Також Politeka писала, що Білик у вільному "балахоні" дала спеку, вразивши українців.