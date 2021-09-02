51-летняя украинская певица Ирина Билык похвасталась дорогим подарком от фаната

Популярная украинская певица с детства любила петь, передает Politeka.net. В пять лет будущая звезда уже выступала в хоре и стала солисткой коллектива "Солнышко".

В 1989 году артистка приняла участие в украинском музыкальном фестивале "Червона Рута" в Черновцах. После чего ее карьера стала расти, Ирина была солисткой группы, а позже занялась "соло".

За столь долгую карьеру у Ирины среди фанатов появились друзья, некоторые из них дарят звезде дорогие подарки.

Так, певица получила сюрприз в виде автомобиля "Tesla Model 3". Артистка в своем недавнем сторис призналась, что это самый запоминающийся подарок от фаната.

Отметим, презент Билык получила от приятеля по случаю 30-летия дружеских отношений.

В зависимости от модификации цена авто в США без учета государственной субсидии составляет от 36 490 долл до 53 490 долл. без дополнительных опций. В Европе такая модель стоит дороже – от 42 900 до 58 490 евро.

К слову, в одном из интервью певица призналась, что не водит машину самостоятельно из-за предчувствия, что именно так она может погибнуть.

При этом в автопарке Ирины Билык насчитывается, кроме указанной " Tesla", еще два совершенно недешевых авто.

Напомним, что Билык после развода неожиданно обратилась к экс-супругу и показала их счастливые фото

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