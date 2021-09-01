Певица Ирина Билык обратилась к экс-супругу Диме Коляденко
Как пишет Politeka.net, Ирина Билык стала успешной певицей в Украине, получив звания "Заслуженная артистка Украины" и "Народная артистка Украины". Красотка с 2003 по 2006 год была в гражданском браке с Дмитрием Коляденко. Пара рассталась, когда Ирина призналась, что любит другого. В этот году певица решила развестись с последним мужем Асланом Ахмадовым. Сейчас Билык активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз Ирина решила ответить на вопросы фанатов, предложив их задавать в сторис.
"Не думали над тем, чтобы снова сойтись с Димой Коляденко, вы гармоничная пара....", - спросили у Ирины.
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"Димка, смотри, что тут люди пишут", - ответила Билык и тэгнула Коляденко.
"С Коляденко вы были мега-парой, прямо взрыв, может опять взорвете Украину", - написали Ирине еще один вопрос.
"Дима?", - написала Билык, поставив много смайликов со смехом.
Ирина к ответам добавила счастливые фотографии, где была вместе с Дмитрием.
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