20-летняя Соня Евдокименко вместе с мамой Светланой и бабушкой Софией Ротару покорили видом на отдыхе

Сейчас девушка находится вместе со всей семьей на отдыхе, поэтому показывает яркие фото из Италии и удивляет образами бабушки. Как известно, у Софии Ротару есть единственный сын - Руслан Евдокименко.

Мужчина женился насвоей возлюбленной Светлане довольно давно. Пара воспитывает двух детей - Софию и Анатолия. Соня сейяас учится в Нью-Йорке, поэтому редко видится с семьей и устраивает общий отпуск.

В Италии удивить поклонников удалось всем, особенно Софии Ротару, которая вместе с семьей хорошо провела время в Италии и даже успела попозрировать на семейных кадрах.

«Я подумала, Папа настоящий ))); Очень сильно Люблю Вас😘❤; София Михайловна, ну как всегда, со знаком мира); Любимейшая София Михайловна❤️🌺; Прекрасные!🥰» - отвечают поклонники в сети.

Также в новом сторис Соня показала, как проводит время с мамой. Девушки сидели в автомобиле, слушали музыку и ритмично танцевали.

"Always grooving", - написала Соня под кадрами в сторис Инстаграм, поставив смайлик с улыбкой и языком и красное сердечко.

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