20-летняя Соня Евдокименко вместе с мамой Светланой и бабушкой Софией Ротару покорили видом на отдыхе
Сейчас девушка находится вместе со всей семьей на отдыхе, поэтому показывает яркие фото из Италии и удивляет образами бабушки. Как известно, у Софии Ротару есть единственный сын - Руслан Евдокименко.
Мужчина женился насвоей возлюбленной Светлане довольно давно. Пара воспитывает двух детей - Софию и Анатолия. Соня сейяас учится в Нью-Йорке, поэтому редко видится с семьей и устраивает общий отпуск.
В Италии удивить поклонников удалось всем, особенно Софии Ротару, которая вместе с семьей хорошо провела время в Италии и даже успела попозрировать на семейных кадрах.
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«Я подумала, Папа настоящий ))); Очень сильно Люблю Вас😘❤; София Михайловна, ну как всегда, со знаком мира); Любимейшая София Михайловна❤️🌺; Прекрасные!🥰» - отвечают поклонники в сети.
Также в новом сторис Соня показала, как проводит время с мамой. Девушки сидели в автомобиле, слушали музыку и ритмично танцевали.
"Always grooving", - написала Соня под кадрами в сторис Инстаграм, поставив смайлик с улыбкой и языком и красное сердечко.
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