Молодой человек очень похож на дедушку

Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко вместе со своим братом устроила прогулку

Соня и Анатолий родные брат и сестра. Они не так часто показывают друг друга на кадрах, но хорошо общаются друг с другом и стараются поддерживать общение даже на расстоянии. Анатолий сейчас занимается музыкой, но в отличии от своей бабушки Софии Ротару, пишет музыку, а не поёт.

В этот раз на отдыхе у пляжа Соня с братом прогулялись вместе с мамой и восхитили счастливыми семейными кадрами. Причем внешность молодого человека снова напомнила поклонникам мужа Софии Ротару.

«Какие красивые😍 Какие красивые 😍; Толя очень похож на дедушку Анатолия Кирилловича; Нравится ❤; Счастье для мамы быть с детьми!😍😍; Какие красивые!!!; У Прекрасной Софии Михайловны , сын , сноха , внуки красивые и воспитанные ! 😘😘😘❤️🙏🏻🙏🏻🙏; Взрослые дети и молодая мама❤️; Счастья мамы 🤩 !; Очень красивая семья!; Светочка супер, как сестренка своим детям – класс».

Как можно заметить в комментариях под последним постом, Анатолия из-за внешности сравнивают с покойным мужем легендарной певицы.

Ранее мы писали, что Соня и Анатолий уехали в Италю, они приехали туда отпраздновать день рождения бабушки Софии Ротару и провести вместе выходные.

Как указала Соня Евдокименко в своих сториз, сейчас семья направляется в город Портофино, в Италии.

Ранее сообщалось, внучка Ротару в крохотном купальнике прильнула к возмужавшему брату-красавцу: "Веселый закат"

Также, "Обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве: "Королева красоты"

Politeka рассказывала, внучка Ротару засветилась во всем черном, показав свои формы: "Сама элегантность и изящество"