Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, похвасталась натуральной красотой
С ранних лет Соня Евдокименко строит модельную карьеру и даже уже получила титул "Лучшая модель Украины", сообщает Politeka.net.
Сейчас красотка развивается не только в этом направлении, но также учится в США, изучая историю искусств и английскую литературу.
20-летняя красотка находит время и на отдых. В одном из своих последних постов в Инстаграм она показала кадры чаепития.
Девушка позировала за столом, держа в руках чашку. Соня надела черное платье на тонких бретельках и с глубоким вырезом.
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Примечательно, что в этот раз внучка Ротару решила демонстрировать свою натуральную красоту - на ней не было ни грамма макияжа.
При этом Соня казалась очень загадочной и задумчивой.
"Воскресный бранч ☕️🥐", - написала Евдокименко.
За 40 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев.
"Хорошего воскресенья 😍. Какая красота !", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️❤️💞", "💕💕💕💕", - написали пользователи сети.
Отметим, Соня Евдокименко также уже записала несколько песен, попробовав себя в качестве певицы.
Напомним, внучка Ротару удивила кадрами своей "бурной" ночи
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