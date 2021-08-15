София Евдокименко зачаровала фигурой в облегающем платье

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах. Сейчас она решила устроить себе отдых и расслабиться на выходных.

В своем Instagram девушка делится яркими фото и видео, восхищая точеными формами.

Она позирует на крыльце дома в лучах восходящего солнца. При этом София Евдокименко в очередной раз проявила безупречное чувство стиля и продемонстрировала перед камерами роскошный образ, который примеряла перед выходными.

Так, она блистала в повседневном облегающем платье черного цвета. С откровенной зоной декольте без рукавов – образ, как обычно, получился очень чувственный и соблазнительный.

Также стильный лук дополняют золотые сережки-висюльки и макияж с акцентом на глазах.

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты в комментариях: "Приятно смотреть на натуральную красоту, без накаченных губ и ботокса", "Моя мечта - однажды вас встретить", "Сама элегантность и изящество", "Волшебная куколка".

Напомним, внучка Софии Ротару показала своего брата-красавца, который вырос копией деда, в новом амплуа.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару порадовала бабушку элегантным образом с золотом.

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару спустила халатик, поразив пикантными фото на отдыхе.