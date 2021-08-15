София Евдокименко зачаровала фигурой в облегающем платье
Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах. Сейчас она решила устроить себе отдых и расслабиться на выходных.
В своем Instagram девушка делится яркими фото и видео, восхищая точеными формами.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Кондратюк честно рассказал, сколько зарабатывает на "5 канале" после Х-Фактора: "Хотел больше"
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
Погода затаится перед ударом, украинцы смогут передохнуть от жары: какой будет температура на выходных
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Она позирует на крыльце дома в лучах восходящего солнца. При этом София Евдокименко в очередной раз проявила безупречное чувство стиля и продемонстрировала перед камерами роскошный образ, который примеряла перед выходными.
Так, она блистала в повседневном облегающем платье черного цвета. С откровенной зоной декольте без рукавов – образ, как обычно, получился очень чувственный и соблазнительный.
Также стильный лук дополняют золотые сережки-висюльки и макияж с акцентом на глазах.
Пользователи сети не стали скупиться на комплименты в комментариях: "Приятно смотреть на натуральную красоту, без накаченных губ и ботокса", "Моя мечта - однажды вас встретить", "Сама элегантность и изящество", "Волшебная куколка".
Напомним, внучка Софии Ротару показала своего брата-красавца, который вырос копией деда, в новом амплуа.
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару порадовала бабушку элегантным образом с золотом.
Также Politeka писала, что юная внучка Ротару спустила халатик, поразив пикантными фото на отдыхе.