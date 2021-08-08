Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поразила своей фигурой на новых снимках

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Соня поделилась несколькими фотографиями. На них девушка находится на своем балконе, будучи в белом халате. Модель показала оголенные плечи и ножки.

"Каждое утро решайте, что у вас хорошее настроение", подписала публикацию внучка Софии Ротару.

Поклонники девушки засыпали её приятными комплиментами в комментариях: "Красавица, Сонечка", "Очень красивая!", "Огонь", "Сексуальная малышка, мудрая леди", ""

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