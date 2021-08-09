20-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проходит ее лето

Юная красотка, которая сейчас учится и живет в Нью-Йорке, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Прошедшие выходные Соня провела со своей семьей, которая собралась вместе по торжественному поводу: София Ротару отпраздновала свое 74-летие. Соня уже делилась с поклонниками кадрами своего небольшого «девичника» с бабушкой и мамой, который они втроем устроили в саду.

Сейчас девушка решила показать, как началась для нее новая неделя. На новом снимке она показала свою прогулку на открытом воздухе.

Соня позировала в стильном белом наряде с элегантным декольте, который отлично подчеркнул ее загорелую кожу. Дополнили образ крупный золотой кулон, браслет и модная серая сумочка, которую девушка прижимала к себе.

Благодаря минимуму косметики на лице Соня выглядела очень свежо и естественно.

«Как проходит ваше лето?», - поинтересовалась девушка в подписи к своему снимку.

Под фото тут же появился лайк ее звездной бабушки.

«Какая же ты милая!», «Такая красивая! Я скучаю по тебе», «Ты определенно украшаешь этот мир и делаешь его лучше», «Ты очень красивая девушка», - пишут комментаторы.

Напомним, невестка Софии Ротару засветилась на курорте с повзрослевшей дочкой.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару спустила халатик, поразив пикантными фото на отдыхе.

Также Politeka писала, что 74-летняя Ротару закатила гулянку с внучкой и невесткой в свой день рождения.